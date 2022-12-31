Юрий Великий в образе Владимира Зеленского поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом

Актер Студии "Квартал 95", юморист и пародист Юрий Великий по просьбе ТСН.ua поздравил всех украинцев с наступающим Новым годом 2023.

Во время интервью с журналистами сайта Великий поделился, что образ нашего президента Владимира Зеленского – один из его любимых. Именно в образе руководителя нашей страны Великий обратился к читателям сайта ТСН.ua:

"Свободный народ несгибаемой страны! Уважаемые зрители, читатели, зрительницы, читательницы. Уважаемые украинцы. Я хочу поздравить всех вас с грядущим Новым годом. Я хочу пожелать всем здоровья, терпения, воодушевления, мужества, твердости. Нашим вооруженным силам – меткости, в последнее время они очень часто дают нам много поводов для того, чтобы мы улыбались и были в хорошем настроении. Один только Энгельс 2 чего стоит. И, конечно, я хочу пожелать всем любви к родным, близким, любви к нашей стране. Все будет хорошо. Слава ВСУ! Слава Украине" – сказал в образе Зеленского Великий.

Напомним, ранее Юрий Великий рассказал, как ему удалось привлечь к своей пародии об оккупанте Ваньке и его жене Насте журналиста Владимира Золкина, который допрашивает пленных российских военных.

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