Юрий Великий в образе Зеленского в кавере на "Скоро вже буде Пасха" рассказал, что ждет российских окупантов

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий в Пасху порадовал поклонников новой пародией.

Сегодня, в светлый праздник, юморист предстал в одном из своих любимых образов – президента Украины Владимира Зеленского.

В видео, которым Великий поделился на своем YouTube-канале, пародист в образе Зеленского поздравляет украинцев с Пасхой. А тем, у кого нет ничего святого и кто не дает нам вернуться к мирной жизни, "президент" адресовал "особое поздравление".

"Зеленский" с помощью песни "Скоро вже буде Пасха" маленькой звезды ТиkTok Матвея Бруса, рассказал, что ждет российских окупантов:

"Скоро вже контрнаступ і скоро зробимо з вас тут сардельки, шашличок, ковбаску", — поет "Зеленский".

В свою очередь, поклонники выразили восхищение новой пародией Великого, в которой он показал не только главу нашей страны, но и Алексея Арестовича, Бориса Джонсона и других: "Юрий, безгранично благодарим вас за то, что вы выпускаете замечательные и смешные ролики!", "Суперово и оптимистично! Слава Украине", Юрий, это гениально и, как всегда, талантливо!".

Напомним, недавно Юрий Великий спародировал Ани Лорак и ее позорное интервью российской журналистке, где певица-изменница назвала войну в Украине "ситуацией, которая сложилась".

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