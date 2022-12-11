Юрий Великий в пародии высмеял Лаврова, который искал туалет на саммите ОБСЕ в Швеции

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников очередной порцией отличного юмора.

Артист снял новую пародию, в которой на этот раз высмеял главу МИД России Сергея Лаврова. В центре пародии Великого оказался инцидент с Лавровым, которому пришлось искать туалет во время саммита Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции. На туалет министр жаловался 7 декабря на форуме "Примаковские чтения" в Москве.

Юрий продемонстрировал, как именно "Лавров" пытался объяснить, зачем ему туалет:

"Я у них дипломатично поинтересовался, где я могу здесь хвост приподнять. Они меня не сразу поняли. Пришлось объяснять иначе. Говорю, ну где я могу так сказать колечко "Краковской" припрятать, ну, отложить сирожыне пирожене, ну, навестить Тимура Кизякова где я могу. Где у вас здесь оркестровая яма, хочу продуть свой тромбон", — поделился "Лавров".

За "полчаса переговоров" Лаврову показали туалет с буквами WC. "Я спросил, а это для дам или для джентльменов?" Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил. Но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-человечески. Просто не по-человечески", — пародирует Великий Лаврова.

В "гендерно-нейтральном" туалете "Лавров" из трех кабинок заметил, что в двух из них женщины, а проверил, наклонившись и посмотрев. "Зашел я в свободную кабинку. Снял, извините за подробности, штаны, потом подштанники, потом колготы, шорты и трусы", — поделился "Лавров".

"Министр" говорит, что "хотел выпустить на волю русский дух, чтобы русью пахло". Впрочем, женщины в соседних кабинках "Лаврову" это сделать мешали. Вместе с тем "министр" привел пример хороших туалетов в России: "У нас по всей стране, на каждой остановке вдоль дороги стоит понятный, современный деревянный туалет. Все просто и понятно. Одна яма, одна дыра, одна попа. И никто тебя не смущает, кроме запаха. Зато сделан этот туалет с любовью. О чем свидетельствует вырезанное на двери сердечко. Это вам сразу и свежий воздух и сразу можно заглянуть, есть ли там кто-нибудь", — расхвалил "Лавров".

Напомним, ранее Юрий Великий насмешил пародией на Путина, который недавно пообщался якобы с матерями убитых оккупантов.

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