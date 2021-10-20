Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков в интервью с украинским блогером

Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков в интервью с украинским блогером

В интервью блогер рассказал о своем опыте употребления запрещенных веществ.

Известного блогера-миллионника и журналиста Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков в интервью.

На Юрия пожаловалась "Лига безопасного Интернета". Они заявили, что в двух его интервью с украинским блогером Ивангаем и скандальным рэпером Моргенштерном есть место пропаганде наркотиков. К слову, в видео музыкант и блогер рассказывали о своем опыте употребления запрещенных веществ

Интервью Юрия Дудя / скриншот с видео

Зюзинский районный суд провел психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя. После чего, в ходе расследования Юрия таки оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, пишет Telegram-канал Mash.

Интервью Юрия Дудя / скриншот с видео

Заметим, в июле Дудь просил закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления. По его словам, в интервью он призвал воздержаться от употребления запрещенных веществ. Перед обсуждением наркотиков Дудь всегда предупреждает зрителя об их вреде, обычно начиная разговор анонсом "Наркотики — зло. Не употребляйте их".

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