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Юрию Великому в образе Путина дали по голове микрофоном прямо посреди съемок

Юрию Великому в образе Путина дали по голове микрофоном прямо посреди съемок

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1394
Время на прочтение
2 мин
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Юрию Великому в образе Путина дали по голове микрофоном прямо посреди съемок

Юрий Великий в образе Путина

Актер поделился бэкстейджем со съемок комедии "Бункер".

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий показал закулисье съемок сатирически-патриотической комедии "Бункер", которая выходит каждую пятницу на канале ТЕТ.

Великий поделился коротким видео, где показал, как его гримируют и превращают в российского диктатора Владимира Путина. Далее Великий в образе Путина идет на съемочную площадку.

Когда же актер вошел в кадр и начал играть Путина, один из членов команды уронил на голову Великого микрофон, который был прямо над артистом:

"Тот случай, когда тебя в этом образе ненавидит даже съемочная группа", – подписал видео Великий.

Юрий Великий показал закулисье съемок комедии "Бункер", где предстал в образе Путина

Юрий Великий показал закулисье съемок комедии "Бункер", где предстал в образе Путина

Поклонники актера, в свою очередь, поблагодарили его за очередной забавный ролик и попросили в таком виде не выходить на улицу:

  • Юрий, не вздумайте выходить на улицу в таком виде, это плохо кончится
  • Мне понравилось, что из образа он не вышел даже в непредсказуемой ситуации. Школа!
  • Юра, главное, чтобы кто не знает, что это грим, не перепутали с настоящим

Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией, в которой одновременно сыграл диктатора Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Великий показал встречу "Путина" и "Кадырова" после слухов о плохом самочувствии и даже смерти чеченца.

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Дата публикации
Просмотры
1394
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