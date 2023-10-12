Юрию Великому в образе Путина дали по голове микрофоном прямо посреди съемок

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий показал закулисье съемок сатирически-патриотической комедии "Бункер", которая выходит каждую пятницу на канале ТЕТ.

Великий поделился коротким видео, где показал, как его гримируют и превращают в российского диктатора Владимира Путина. Далее Великий в образе Путина идет на съемочную площадку.

Когда же актер вошел в кадр и начал играть Путина, один из членов команды уронил на голову Великого микрофон, который был прямо над артистом:

"Тот случай, когда тебя в этом образе ненавидит даже съемочная группа", – подписал видео Великий.

Юрий Великий показал закулисье съемок комедии "Бункер", где предстал в образе Путина

Поклонники актера, в свою очередь, поблагодарили его за очередной забавный ролик и попросили в таком виде не выходить на улицу:

Юрий, не вздумайте выходить на улицу в таком виде, это плохо кончится

Мне понравилось, что из образа он не вышел даже в непредсказуемой ситуации. Школа!

Юра, главное, чтобы кто не знает, что это грим, не перепутали с настоящим

Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией, в которой одновременно сыграл диктатора Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Великий показал встречу "Путина" и "Кадырова" после слухов о плохом самочувствии и даже смерти чеченца.

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