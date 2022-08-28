Юрко Юрченко эмоционально обратился к Ивану Дорну, который спел об Украине: "Пошел нах*й, Ванька"

Исполнитель Юрко Юрченко, который сейчас защищает Украину на передовой в составе добробата "Карпатська Січ", не смог сдержать эмоций, услышав новую песню Ивана Дорна. Ко Дню Независимости певец записал украиноязычный трек "Нескорена", в котором спел о любви к Украине.

Однако Юрченко считает, что этого недостаточно, чтобы доказать свою преданность стране. На своей странице в Facebook лидер группы "Юркеш" написал гневное обращение к Ивану.

Музыкант намекнул на прошлое певца, до полномасштабной войны успешно строившего карьеру в России. Юрченко призвал Дорна взять в руки оружие и встать на защиту родины.

"Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине?! И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и передовую кровью своей смывать позор. А так — пошел на*уй, Ванька, и все с тобой муд*ки", - написал в своем посте Юрченко.

Отметим, что сейчас Иван Дорн дает благотворительные концерты за пределами Украины. Недавно певец внес пожертвование почти в полмиллиона гривен в помощь украинцам.

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