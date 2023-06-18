Юрко Юрченко предрек будущее украинских звезд, сбежавших за границу: "Ожидает наибольшее наказание"

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко поделился, что думает об украинских звездах, которые во время войны уехали за границу и до сих пор не вернулись.

Своим мнением Юрченко поделился в комментарии сайту ТСН.ua. Певец, который сейчас служит в ВСУ, считает, что беглецам уже не следует возвращаться к родине, ведь здесь их ждет забвение. По мнению музыканта, даже все сборы средств и молитвы не помогут таким звездам вернуть доверие.

"Они будут наказаны тем, что их страна не примет потом. Их ждет наибольшее наказание, когда ты не можешь вернуться в свою страну. Я имею в виду и всех выехавших ранее коллаборантов и себя никоим образом не проявили. Уже сейчас они молятся, просятся, собирают там какие-то средства... Не надо нам ваши средства! Вы сделали максимально все для того, чтобы сюда пришел этот "русский мир" и теперь мы его расхлебываем, без вас! Я считаю, что они уже приказаны. надо думать. У нас есть столько прекрасных людей, собратьев, которым нужно помогать. А беглецы должны выйти за пределы внимания", — сказал Юрченко.

Юрий Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

Юрко очень гордится своими коллегами, которые не побоялись взять в руки оружие и пошли защищать Украину от российских оккупантов.

"Мы общаемся со всеми ребятами, которые стали на защиту Украины – Женя Галич, Сергей Гагарин, ТНМК. Меня лично берет гордость за то, что они поступили правильно. Но они и до войны были определены в своем поведении. Те, кто был" против шерсти", они сейчас попрятались", — сказал ТСН.ua Юрченко.

Отметим, что лидер группы "Юркеш" с начала войны также взял в руки оружие. Сейчас вместе со своими собратьями певец тоже бывает на передовой и продолжает иногда выступать с благотворительными концертами.

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