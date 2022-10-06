Юрко Юрченко вспомнил, как расплакался на передовой во время разговора с 10-летним сыном

Музыкант признался, что сын его растрогал, когда сказал, какой подарок хочет на день рождения.

Лидер группы "Юркеш" Юрий Юрченко вспомнил, как 10-летний сын заставил его плакать.

Вчера, 5 октября, у младшего сына артиста был день рождения. Музыкант, который ныне служит на передовой, позвонил парню, чтобы поздравить и узнать, что же ему подарить. Ответ сына растрогала Юрченко.

Сын Юрка Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

"Звоню: "- Бро (мы так общаемся) что хочешь на день рождения!? — Возвращайся живым…" Плачу и радуюсь, что у меня есть такие дети! И мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать той грязной работы, которая у нас есть сейчас! Люблю! Обнимаю! Но подумай, что привезти тебе на день рождения: игровые наушники или трофейного танка", — отметил в Facebook артист.

Юрий Юрченко с семьей / Фото: facebook.com/Yurcash

Отметим, что Юрко Юрченко в начале полномасштабной войны пошел защищать страну от российских оккупантов. Музыкант находится на передовой в составе добробата "Карпатская Сечь". Исполнитель рассказывал, что на фронте случаются разные ситуации. Однажды Юрко попал под вражеский обстрел и прощался даже с жизнью. Тогда кто-то сдал врагу место нахождения украинских защитников, и захватчики открыли по ним огонь.

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