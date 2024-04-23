Юрушева на редких фото показала заметно подросших дочерей и сына-красавца от первого брака

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – показала сразу трех своих заметно подросших детей и рассказала об особенностях их характеров.

В частности, у Лизы поинтересовались, какие отличия она замечает между сыном и дочерьми. Бизнесвумен не стала скрывать, а призналась, что их характеры вообще не похожи между собой. Сын Юрушевой Даниэль экспрессивный и у него есть своя позиция. Между тем Наташа более спокойная и послушная, а младшая дочь Анна, по словам бизнесвумен, это вообще ураган.

"Ой, они вообще у меня три разных личности. Если Даня такой более экспрессивный, со своей позицией, то Татусик более спокойная, послушная, а Нюшка вообще ураган. Они очень разные. Поэтому это очень весело! Я раньше говорила, что это зависит от воспитание, но нет", — отметила Юрушева.

Сын и дочь Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бизнесвумен поделилась, что у нее создалось такое впечатление, будто бы дети уже родились с определенными особенностями характера, а воспитание только дополняет их.

"У меня такое ощущение, что они приходят уже с какими-то настройками. И ты потом воспитанием только дополняешь", – призналась бизнесвумен.

Елизавета Юрушева с дочерьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Отметим, Елизавета Юрушева воспитывает троих детей. В 2005 году она родила сына, когда состояла в браке с мужем-иностранцем. В 2015 году на свет появилась дочь Юрушевой Наташа, а в 2022-го – Анна. Отец девочек – второй муж Елизаветы Александр Скичко.

Напомним, недавно Елизавета Юрушева приезжала в Киев. Бизнесвумен показывала, как с мужем проводила время в столице.

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