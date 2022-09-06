Юрушева нежно поздравила Скичко с годовщиной брака и впервые показала фото с их свадьбы

В понедельник, 5 сентября, Елизавета Юрушева и Александр Скичко отпраздновали "деревянную" свадьбу, как в народе называют пятую годовщину брака.

По этому случаю Юрушева на своей странице в Instagram адресовала нежные слова мужу и поблагодарила его за то, что он есть:

"Ровно пять лет назад у меня был один из самых счастливых дней в жизни – я вышла замуж за мужчину моей мечты. Сегодня я хочу еще раз сказать спасибо, что ты есть, что ты появился в моей жизни и превратил ее в сказку, о которой я всегда мечтала. Благодарю тебя за то, какой ты отец, они всегда знают, что рядом с ними супергерой! Спасибо тебе за то, что даже нас разделяют тысячи километров, я чувствую, что ты рядом", - обратилась к мужу Юрушева.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета добавила, что готова говорить любимому каждый день "да", поскольку через пять лет их брака она так же безумно его любит.

Также счастливая Юрушева впервые поделилась романтическими кадрами с их со Скичко свадьбы.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, что 24 апреля Елизавета Юрушева и Александр Скичко стали родителями. У пары родилась дочь. Девочка появилась на свет в Вене, куда Елизавета уехала с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Для Елизаветы и Александра новорожденная девочка стала первым общим ребенком. Бизнесвумен воспитывает сына Даниэля и дочь Наталью от предыдущих отношений.

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