Юрушева показала подросшую дочь от Скичко и поздравила ее с 9-летием

Украинская бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева рассказала о празднике в их семье.

Сегодня, 23 марта, старшей дочери звездных супругов Наталье исполняется 9 лет. По этому случаю звездная мама на своей странице в Instagram поделилась редкими кадрами с подросшей девочкой и поздравила ее с днем рождения.

В фотоблоге Юрушева разместила трогательные кадры, на которых обнимает дочь, а юная именинница в руках держит праздничный букет из розовых роз:

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Моя любимая очаровательная девочка, сегодня тебе уже 9 лет! Ты у меня удивительная! Только ты могла мечтать о том, чтобы на свой день рождения поехать на собрание в Варшаву и танцевать с 7 утра! Я уверена, что все твои мечты сбудутся, потому что ты у меня сильный воин с добрым светлым сердцем и постоянной улыбкой на лице. Мне всегда не хватит слов, чтобы передать насколько сильно я тебя люблю. Ты – наша супер девочка! Supergirl, спасибо, что выбрала меня и папу быть твоими родителями”, – подписала фотографии Юрушева.

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

В свою очередь поклонники знаменитой семьи присоединились к поздравлениям и пожелали девочке много теплых слов:

С именинницей. Она такая замечательная! Пусть жизнь будет к ней доброй и приветливой

Восхищаюсь ею каждый раз

Поздравляю красавицу. Пусть растет здоровенькая и счастливенькая, а все все мечты станут реальностью

Елизавета Юрушева с семьей

Напомним, ранее Елизавета Юрушева очаровала кадрами со своим старшим сыном от экс-мужа, австрийского бизнесмена. Бизнесвумен похвасталась 16-летним сыном-красавцем Даниелем.

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