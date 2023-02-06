Юрушева рассказала о своем первом дне учебы в университете в 35 лет: "У меня был ступор"

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — поделилась подробностями своей учебы в университете.

В частности, 35-летняя Лиза стала снова студенткой первого курса. И в первый же день учебы Юрушева должна была рассказать свою историю для других студентов и преподавателей. Как призналась знаменитость, поначалу ей было невероятно сложно, ведь она просто не знала, что сказать.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"В мой первый день учебы в университете мне нужно было встать и представиться перед всем классом. Перед людьми, которые вообще меня не знают, надо было рассказать свою историю: почему я здесь, почему решила сменить профессию и пойти учиться в свои 35. Тогда я почувствовала себя маленькой девочкой, которая не знала что сказать, у меня был такой сильный ступор, потому что еще год назад у меня была идеальная жизнь с идеальной работой, и я не думала ничего менять, но в мою жизнь, в жизнь моей страны пришла война, которая мгновенно перевернула все на 360 градусов. Поэтому я встала и сказала все как есть", — поделилась Лиза.

Юрушева также призналась, что и сама учеба ей дается нелегко. Бизнесвумен рассказала, что вообще ничего пока не понимает в сфере fashion-дизайна, впрочем стремится это овладеть.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Сейчас мне таки представилась возможность пойти и учиться рисовать, кроить, шить. Я не знаю, что из этого выйдет, но уже сейчас я очень благодарна за этот опыт. Мне очень сложно пока все дается, я плачу с этими карандашами в руках, потому что я это не умею и никогда не делала то, чему сейчас каждый день учусь, но я сама приняла это решение, сама захотела и хочу этот путь пройти!" – добавила Лиза.

Напомним, Юрушева решила в свои 35 лет снова пойти учиться. Второе высшее образование Елизавета получает в университете Marangoni в сфере fashion-дизайна, ведь это была детская мечта бизнесвумэн.

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