Юрушева впервые за время войны вернулась с детьми в Украину и показала, как их встречал Скичко

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / © instagram.com/aleksandrskichko

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Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — впервые во время войны вернулась с детьми в Украину.

Радостной новостью избранница Скичко поделилась в Instagram-stories. В частности, она опубликовала кадры, на которых показала 10-летнюю Наталью и 2-летнюю Анну. Они сидели в машине. Фото с дочерьми Юрушева подписала так: “Друзья, где мы есть!”. Также Лиза добавила два смайлика: один был с улыбкой и слезами счастья, а другой — разбитое сердце.

Дочери Елизаветы Юрушевой и Александра Скичко / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Как оказалось, бизнесвумен вместе с дочками приехала в Украину. Это впервые за время полномасштабной войны Юрушева вернулась вместе с детьми. Раньше в целях безопасности она предпочитала приезжать сама. Александр Скичко встретил жену с дочерьми. Елизавета показала, как бывший ведущий ехал за рулем авто и произносил им важные слова: “Добро пожаловать в Украину!”. Тем временем дочери супругов очень обрадовались, что наконец-то вернулись.

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Александр Скичко / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Отметим, что с началом полномасштабной войны Елизавета Юрушева вместе с детьми поселилась за границей. Кстати, именно там родилась ее младшая дочь Анна. В настоящее время бизнесвумен проживает в Милане, Италия. Однако время от времени жена Скичко приезжает в Украину.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут вернулась в Украину. Компанию знаменитости составила ее 7-летняя дочь Евдокия.