Юзеры "разнесли" Филиппа Киркорова за поддержку Медведчука

Певец переживает о своем "старшем друге".

Юзеры гневно отреагировали на публикацию российского певца Филиппа Киркорова за поддержку нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Так, исполнитель, ни слова не сказавший о войне в Украине, бомбардировке и издевательствах российских солдат над мирными жителями Бучи, Мариуполя и других городов, решил поддержать свою подружку Оксану Марченко.

На странице в Instagram артист написал, что разделяет международную деятельность супруги Медведчука "против пыток и насилия, от которого зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь его старшего друга".

"Пытки, физические и моральные унижения – неприемлемы. Независимо от позиции или контекста дня. Никто может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижен – никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком — несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины", — написал пропутинский певец, добавив, что искренне надеется, что "чистый ум и человеколюбие возобладают".

Реакцию от сознательных пользователей не пришлось долго ждать. Фолловеры не сдерживали эмоций и поинтересовались, где был Филипп в течение 1,5 месяцев войны.

Ну да, пожалуй, пытки, насилия и физические унижения приемлемы только для мирных украинских граждан, по вашему мнению??? Или тем более детей

Филипп! Ты до этого молчал и лучше бы продолжал это делать. Тебя только это возмутило из всего происходящего ужаса?

Всем вам за русским кораблем!!!

Демократ хренов

Смешно… Человеческое отношение… Буча, Гостомель, Ирпень, Николаев, Херсон…

Филя, давай в Украину! Мы тебя ждем! Даш концерт в Мариуполе

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сначала Медведчук даст показания, позволяющие Украине узнать, как Россия готовила войну и сколько времени это длилось. И после этого возможен суд. В то же время, президент Владимир Зеленский предлагает обменять Медведчука на пленных украинцев.

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