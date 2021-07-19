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Юзеры заподозрили Настю Каменских в бикини в фотошопе

Юзеры заподозрили Настю Каменских в бикини в фотошопе

instagram.com/kamenskux

Артистка нарвалась на критику поклонников.

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее топлесс в одних трусиках возмутила фанов, похвасталась фигурой в голубом бикини.

Звезда поделилась снимком, сделанным во время отдыха в Турции. На фотографии игривая Настя предстает в пляжном наряде на фоне розового бусика с коктейлями, а в это время ветер поднял ее волосы. Кадр получился довольно эффектным.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Однако поклонники нашли и минусы в этой фотографии. В частности, кто-то указал, что якобы Каменских воспользовалась фотошопом, а кто-то заметил, что артистка втянула живот.

  • Я тоже когда живот втягиваю, еще круче выхожу
  • Ну втянула, так втянула!
  • Странно ляшка выглядит под фотошопом
  • Настя, уже сфоткали — выдыхай

Напомним, неделю назад Настя Каменских поделилась кадром, на котором позировала обнаженной в ванной с пенкой на голове.