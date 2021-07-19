Юзеры заподозрили Настю Каменских в бикини в фотошопе

Артистка нарвалась на критику поклонников.

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее топлесс в одних трусиках возмутила фанов, похвасталась фигурой в голубом бикини.

Звезда поделилась снимком, сделанным во время отдыха в Турции. На фотографии игривая Настя предстает в пляжном наряде на фоне розового бусика с коктейлями, а в это время ветер поднял ее волосы. Кадр получился довольно эффектным.

instagram.com/kamenskux

Однако поклонники нашли и минусы в этой фотографии. В частности, кто-то указал, что якобы Каменских воспользовалась фотошопом, а кто-то заметил, что артистка втянула живот.

Я тоже когда живот втягиваю, еще круче выхожу

Ну втянула, так втянула!

Странно ляшка выглядит под фотошопом

Настя, уже сфоткали — выдыхай

Напомним, неделю назад Настя Каменских поделилась кадром, на котором позировала обнаженной в ванной с пенкой на голове.

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