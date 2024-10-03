За блогера-беглеца Александра Волошина взялась полиция

Рамина Эсхакзай рассказала, что собрала материалы, доказывающие побег Волошина за границу, и передала в правоохранительные органы.

За скандального блогера Александра Волошина, который сбежал из Украины за границу, взялась полиция.

Об этом сообщила журналистка Рамина Эсхакзай проекту "Ранок у великому місті". В частности, она собрала доказательства того, как Волошин уехал из Украины во время войны. По данным Рамины, блогер пересек границу под прикрытием водителя микроавтобуса. Все собранные доказательства, которые доказывают побег Александра, журналистка передала полиции. Правоохранители сейчас прорабатывают предоставленные Раминой материалы.

"Я знаю, что я права. У меня есть все доказательства. Полиция работает с доказательствами, которые я собрала. Поскольку такой блогер как Александр Волошин привык шутить, пранковать своих друзей, а когда это касается СБУ, полиции и нашего государства, то это может угрожать ему международным розыском. Нужно знать границы, где можно шутить, а где нет, особенно когда ты знаешь, что ты лжешь", — прокомментировала журналистка.

Рамина Эсхакзай, Александр Волошин

Бегство Александра Волошина за границу – что известно

В конце августа Александр Волошин публично признался, что уехал из Украины и не собирается возвращаться. Он поселился в Испании, где планирует строить свою жизнь. Бегство блогер объяснил тем, что был просто вынужден это сделать, ведь его жизни угрожала опасность. Мол, в машине нашли прослушивающие устройства, а охранника избили неизвестные.

Журналистка Рамина Эсхакзая провела свое расследование. По ее данным, блогер готовился к выезду. Незадолго до побега Волошин продал недвижимость и вывез за границу машины. Также Рамина отмечала, что блогер пересек границу благодаря коррупционным схемам. Он выехал за пределы Украины якобы под прикрытием водителя микроавтобуса.

Рамина Эсхакзай раскрыла схему, как Александр Волошин уехал из Украины

Александр Волошин комментировал расследование журналистки, что касалось его бегства. Он заявил, что это все ложь, и попросил предоставить ему доказательства.

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