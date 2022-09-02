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За лето "Океан Ельзи" собрала более 19 млн гривен для Украины: на что музыканты потратят деньги

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За лето "Океан Ельзи" собрала более 19 млн гривен для Украины: на что музыканты потратят деньги

Океан Ельзи

Украинская группа "Океан Ельзи" собрала потрясающую сумму для помощи Украине.

Все лето коллектив "Океан Ельзи" во главе со Святославом Вакарчуком, который является тренером "Голосу країни-12" давал благотворительные концерты. В целом музыкантам удалось собрать для Украины более 19 млн гривен.

Об этом артисты рассказали в Instagram группе.

"Более 19 млн гривен. Такая сумма благотворительной помощи от нас за лето-2022. Это средства, которые мы собрали и передали из выступлений, цифровой музыки и партнерских проектов", — говорится в сообщении.

В общем, средства музыканты потратят на помощь ВСУ, медикам, больницам, которые пострадали из-за военных действий, и на восстановление культурного наследия.

"Океан Ельзи" уже перевел деньги Министерству обороны Украины, фонду Сергея Притулы, Днепровской областной детской клинической больнице, 247 батальону 124-й бригады, Красному Кресту, фонду "Корпорация монстров".

Также артисты перечислили определенную сумму на спецсчет Министерства культуры на восстановление Национального литературно-мемориального музея Г. Сковороды.

Кроме того, музыканты помогут приобрести для защитников Украины пикапы, которые на фронте крайне необходимы.

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