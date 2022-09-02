За лето "Океан Ельзи" собрала более 19 млн гривен для Украины: на что музыканты потратят деньги

Все лето коллектив "Океан Ельзи" во главе со Святославом Вакарчуком, который является тренером "Голосу країни-12" давал благотворительные концерты. В целом музыкантам удалось собрать для Украины более 19 млн гривен.

Об этом артисты рассказали в Instagram группе.

"Более 19 млн гривен. Такая сумма благотворительной помощи от нас за лето-2022. Это средства, которые мы собрали и передали из выступлений, цифровой музыки и партнерских проектов", — говорится в сообщении.

В общем, средства музыканты потратят на помощь ВСУ, медикам, больницам, которые пострадали из-за военных действий, и на восстановление культурного наследия.

"Океан Ельзи" уже перевел деньги Министерству обороны Украины, фонду Сергея Притулы, Днепровской областной детской клинической больнице, 247 батальону 124-й бригады, Красному Кресту, фонду "Корпорация монстров".

Также артисты перечислили определенную сумму на спецсчет Министерства культуры на восстановление Национального литературно-мемориального музея Г. Сковороды.

Кроме того, музыканты помогут приобрести для защитников Украины пикапы, которые на фронте крайне необходимы.

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