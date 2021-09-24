За роль Бонда: Дэниелу Крейгу присвоили звание коммандера Королевского ВМФ Великобритании

В британском ВМФ отметили, что Крейг показывает на экране все то, что настоящий Королевский флот делает в жизни.
Актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание "почетного коммандера" Королевского военно-морского флота Великобритании.
Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили на сайте Бондианы.
Отмечается, что таким образом звезду отблагодарили за роль вымышленного британского секретного агента 007 Джеймса Бонда, которого он играет уже 15 лет подряд, а также за поддержку Вооруженных сил Ее Величества.
"Для меня большая привилегия и честь быть удостоенным звания почетного коммандера", — признался Крейг.
Первый морской лорд Тони Радакин приветствовал Крейга в Королевском флоте. Он отметил, что персонаж Бонда является "военно-морским офицером, который обеспечивает безопасность Британии во время миссий по всему миру".
"Это то, что настоящий Королевский флот делает ежедневно, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд", — указал глава британского военно-морского ведомства.
Напомним, что уже 28 сентября в лондонском королевском Альберт-холле состоится мировой премьерный показ новой ленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
При создании последнего фильма франшизы его создатели тесно сотрудничали с Королевским флотом и Министерством обороны Великобритании.