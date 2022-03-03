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За сутки российские войска убили в Донецкой области семь мирных жителей: обстреливают из "Градов" и "Смерчей"

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За сутки российские войска убили в Донецкой области семь мирных жителей: обстреливают из "Градов" и "Смерчей"

Associated Press

Среди погибших есть трое детей.

За прошедшие сутки, 2 марта, российские войска убили в Донецкой области семь мирных жителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, среди погибших есть трое детей, а также двое сотрудников полиции. Кроме того, в результате обстрелов пострадали 12 человек.

Зафиксированы обстрелы из реактивных установок РСЗО "Град", "Смерч", Точка-У, а также тяжелая артиллерия.

В результате вражеских атак повреждены 23 объекта. "Враг накрыл огнем роддом, две школы, общежитие, продуктовый магазин, жилые дома", — говорится в сообщении.

Больше всего обстрелам подверглись Мариуполь, Мангуш, Волновахский район, также населенные пункты на Авдеевском и Торецком направлениях.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 – нарушение законов и обычаев войны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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