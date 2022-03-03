За сутки российские войска убили в Донецкой области семь мирных жителей: обстреливают из "Градов" и "Смерчей"

За сутки российские войска убили в Донецкой области семь мирных жителей: обстреливают из "Градов" и "Смерчей"

Среди погибших есть трое детей.

За прошедшие сутки, 2 марта, российские войска убили в Донецкой области семь мирных жителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, среди погибших есть трое детей, а также двое сотрудников полиции. Кроме того, в результате обстрелов пострадали 12 человек.

Зафиксированы обстрелы из реактивных установок РСЗО "Град", "Смерч", Точка-У, а также тяжелая артиллерия.

В результате вражеских атак повреждены 23 объекта. "Враг накрыл огнем роддом, две школы, общежитие, продуктовый магазин, жилые дома", — говорится в сообщении.

Больше всего обстрелам подверглись Мариуполь, Мангуш, Волновахский район, также населенные пункты на Авдеевском и Торецком направлениях.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 – нарушение законов и обычаев войны.