"За здоровье и за упокой моих врагов": Полякова ошеломила признанием после серии опасных событий

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова рассказала о ДТП в Молдове, в котором пострадала её дочь, и призналась, задумывалась ли она о продаже квартиры в Киеве из-за опасной ситуации в столице.

Певица вспомнила об аварии, в которую она попала вместе с дочерью Машей. По словам артистки в проекте «Наодинці з Гламуром», водитель другого автомобиля был пьян. В то же время Полякова не знает, чем завершилось расследование, поскольку ДТП произошло на территории другого государства. После аварии дочери предлагали помощь врачи. Артистка также рассказала, что после пережитых событий перестала пользоваться поездами. Сейчас она старается путешествовать через Молдову.

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«Этот парень, который ехал, был под кайфом, он был пьян. Но как они там это решили, я не знаю, потому что это другое государство. Поэтому нам вообще никакого доступа к делу не предоставили, ничего», — рассказала артистка Анне Севастьяновой.

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Оля Полякова

Полякова также отреагировала на предположение, что череда неприятных событий могла быть связана с сглазом. Певица призналась, что после пережитого даже зажгла свечи — однако объяснила это совсем не так, как могли бы подумать поклонники.

«Я зажгла свечу и за здоровье, и за упокой моих врагов», — признается Оля.

Оля Полякова

Отдельно артистка ответила на вопрос, готова ли она продать квартиру в центре Киева и уехать за границу. Полякова отметила, что не может принять такое решение из-за своей 15-летней дочери Алисы. Девочка категорически не хочет покидать Украину, поэтому певица не собирается уезжать без неё.

«Я не могу, потому что у меня есть дочь, 15-летняя Алиса, которая не хочет уезжать за границу. Ни в коем случае и никуда из дома», — делится певица.

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Оля Полякова

Полякова подчеркнула, что сейчас для неё главное — оставаться рядом с дочерью и поддерживать её в сложный подростковый период.

▶️ Полный выпуск программы «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Напомним, недавно Полякова призналась, из-за чего ей сложно с 15-летней дочерью й Алисой.

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