Забавная alyona alyona с бойфрендом в ретрообразах записали смешное новогоднее поздравление

Пара умеет веселиться.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona порадовала поклонников романтическим видеопоздравлением с Новым годом.

На странице в Instagram звезда разместила атмосферное видео, в котором вместе с любимым Денисом, он же YOXDEN, предстают в ретрообразах. Алена позирует с высоким хвостом, в очках с квадратной оправой, желтом свитере и с блестящей помадой коричневого цвета.

Избранник звезды изображен в темном свитере с елками, из-под которого выглядывает желтая рубашка.

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"2021, что ты наделал? Ты перевернул мою жизнь с ног на голову. Ты подкинул мне кучу разных испытаний и жизненных экзаменов, но я безгранично благодарна за то, что ты подарил мне любовь всей моей жизни. Теперь я могу делиться своими чувствами и проживать все свои события вместе с YOXDEN. Крутой год… Я искренне желаю, чтобы 2022 был еще круче для всех нас. Сегодня мы с Денисом поздравляем вас вдвоем и желаем вам: двойную дозу счастья, двойную дозу здоровья, двойную дозу самых ярких эмоций, чтобы мечты сбывались вдвое быстрее и работалось вам вдвое легче", — подписала видео с любимым Алена.

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