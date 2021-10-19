Забавная Анджелина Джоли повисела на тросах над бассейном в новой непринужденной фотосессии

Забавная Анджелина Джоли повисела на тросах над бассейном в новой непринужденной фотосессии

Поклонники давно не видели артистку такой.

Американская актриса Анджелина Джоли в последнее время закрепила за собой образ сдержанной и серьезной леди.

Однако на днях увидел свет новый выпуск Elle США, в фотосессии которого звезда появилась такой, какой ее давно не видели поклонники. Энджи позирует в роскошном серебристом платье, а также костюме цвета кофе с молоком.

Джоли пьет кофе, читает журнал и демонстрирует потрясающую растяжку на тросах, которые висят над бассейном. При этом бывшая Брэда Питта улыбается и дурачится.

Отметим, что новый выпуск Elle был посвящен знаменитым женщинам, которые меняют мир к лучшему своими инициативами. Джоли стала лауреатом премии "Женщины в Голливуде". Кроме звезды фильма "Мистер и миссис Смит" на обложке появились Галь Гадот — за отстаивание прав актеров на съемочной площадке, Сальма Хайек — за помощь пострадавшим от домашнего насилия. Холли Берри — как единственная темнокожая актриса, получившая "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

Анджелина Джоли удостоилась чести быть среди списка "Женщин Голливуда" за свою активную помощь беженцам.

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