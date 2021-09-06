Забавная Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт

Звезда поделилась забавным видео с празднования 55-летия.
Голливудская актриса Сальма Хайек недавно отпраздновала юбилей.
2 сентября знаменитости исполнилось 55 лет. По этому случаю артистка устроила шумную вечеринку, куда пригласила родных и звездных друзей, в частности, коллегу по ленте "Вечные" Анджелину Джоли.
Так, празднование не обошлось без торта и мексиканской традиции "mordida", что в переводе означает "кусай". Суть ее заключается в том, чтобы толкнуть именинника лицом в сладость и он откусил свой первый кусок. Ткнула Сальму именно Анджелина.
Соответствующее видео знаменитость разместила в своем Instagram.
"Мой брат и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую mordida", — подписала ролик Сальма.
После успешного исполнения своей миссии Джоли рассмеялась.
Ролик изрядно порадовал фанатов звезд. Об этом они написали в комментариях под публикацией.
- Какие вы смешные
- Дружба Сальмы и Анджелины уникальная
- Супер! Впервые вижу Анджелину такой веселой
Напомним, ранее Сальма Хайек синим купальником подчеркнула большой бюст. Актриса также похвасталась стройной талией.