Забавная Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт

Звезда поделилась забавным видео с празднования 55-летия.

Голливудская актриса Сальма Хайек недавно отпраздновала юбилей.

2 сентября знаменитости исполнилось 55 лет. По этому случаю артистка устроила шумную вечеринку, куда пригласила родных и звездных друзей, в частности, коллегу по ленте "Вечные" Анджелину Джоли.

Так, празднование не обошлось без торта и мексиканской традиции "mordida", что в переводе означает "кусай". Суть ее заключается в том, чтобы толкнуть именинника лицом в сладость и он откусил свой первый кусок. Ткнула Сальму именно Анджелина.

Соответствующее видео знаменитость разместила в своем Instagram.

"Мой брат и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую mordida", — подписала ролик Сальма.

После успешного исполнения своей миссии Джоли рассмеялась.

Ролик изрядно порадовал фанатов звезд. Об этом они написали в комментариях под публикацией.

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Напомним, ранее Сальма Хайек синим купальником подчеркнула большой бюст. Актриса также похвасталась стройной талией.

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