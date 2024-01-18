Забавная Анна Тринчер в купальнике насмешила своими фото без фотошопа и макияжа

Исполнительница устроила импровизированный фотосет на Бали.
Певица Анна Тринчер продолжает делиться, как проходит ее отдых на Бали.
В этот раз в Instagram артистка решила показать свои честные кадры без фотошопа и макияжа. На снимках знаменитость позировала в бассейне в голубом купальнике. Тем временем фотографировала артистку блогерша Анита Соловей.
Анна Тринчер играла в бассейне, делала забавные гримасы и показывала себя такой, какой она есть.
"Наконец-то фото без фотошопа. Больше не могу притворяться другим человеком…Я такая, как есть! Любите меня", — подписала кадры артистка.
Подписчики Анны Тринчер оценили ее такую откровенность. Они просто засыпали певицу комплиментами и отметили, что она выглядит непревзойденно.
- Одна я не вижу разницы? Аня, ты прекрасна, как всегда. Идеальная фигура, красивое лицо, прекрасная улыбка! Даже не знаю, что здесь может не нравиться
- Твоя фигура просто шикарная! Ты очень сейчас красивая!
- Ты роскошная!
Напомним, отдых Анны Тринчер на Бали не прошел без неприятных инцидентов. Раньше артистка жаловалась, что она отравилась вместе с подругой.
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