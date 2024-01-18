Забавная Анна Тринчер в купальнике насмешила своими фото без фотошопа и макияжа

Певица Анна Тринчер продолжает делиться, как проходит ее отдых на Бали.

В этот раз в Instagram артистка решила показать свои честные кадры без фотошопа и макияжа. На снимках знаменитость позировала в бассейне в голубом купальнике. Тем временем фотографировала артистку блогерша Анита Соловей.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер играла в бассейне, делала забавные гримасы и показывала себя такой, какой она есть.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Наконец-то фото без фотошопа. Больше не могу притворяться другим человеком…Я такая, как есть! Любите меня", — подписала кадры артистка.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Подписчики Анны Тринчер оценили ее такую откровенность. Они просто засыпали певицу комплиментами и отметили, что она выглядит непревзойденно.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Одна я не вижу разницы? Аня, ты прекрасна, как всегда. Идеальная фигура, красивое лицо, прекрасная улыбка! Даже не знаю, что здесь может не нравиться

Твоя фигура просто шикарная! Ты очень сейчас красивая!

Ты роскошная!

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, отдых Анны Тринчер на Бали не прошел без неприятных инцидентов. Раньше артистка жаловалась, что она отравилась вместе с подругой.

Читайте также: