Забавная Cardi B показала, как выглядела в детстве и юношестве без макияжа

Забавная Cardi B показала, как выглядела в детстве и юношестве без макияжа

Реперша также продемонстрировала, как выглядят ее волосы.

Американская реперша Cardi B, как всегда открытая и честная со своими поклонниками.

Так, артистка показала, как выглядела в детстве и юношестве. На странице в Instagram 29-летняя звезда разместила серию фото и видео, где предстала без грима, люксовых нарядов и париков. Свой пост артистка посвятила прическе. Она призналась, что с детства всегда имела проблемы с укладками и пробовала разные методы, чтобы увидеть, что лучше всего "работает" с ее вьющимися прядями. Несмотря на структуру, звезде все же удалось отрастить длинные волосы.

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В сообщении артистка ответила хейтерам, которые не верят, что она смогла отрастить длинные вьющиеся волосы.

"Они попытаются убедить нас, что наши волосы не отрастут такими длинными, но это неправда. Многие средства для волос, которые мы использовали в то время, не подходили для нас. Сейчас доступны хорошие продукты. Я хочу, чтобы темнокожие женщины с более плотными кудрями знали, что у вас не "плохие волосы", и нет такого понятия, как плохие волосы, а "хорошие" волосы не означает определенную текстуру. Все волосы хорошие", — написала она.

В комментариях пользователи призвали кумира не обращать внимание на хейтеров. Между тем пользователи предложили исполнительнице выпустить свою линейку натуральных продуктов ухода за кудрявыми волосами.

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