Забавная Людмила Барбир с косичками рассказала, каким должен быть ее идеальный вечер

У знаменитости есть несколько вариантов на такой вечер.

Звезда канала 1+1 Людмила Барбир рассказала о своем идеальном вечере.

Так, в интервью Viva! телеведущая призналась, что единственного варианта у нее нет. Впрочем, она поделилась, как ей нравится проводить время вне работы.

"Для меня идеальным вечером может быть, когда я уставшая, но вдохновленная, еду домой после работы со студентами Вищої школи Медіа 1+1, потому что это было крутое сотрудничество и хорошие результаты. Потом общаюсь с сыном, вместе ужинаем, читаем перед сном. Идеальный вечер может быть другим, в кругу друзей. Еще один вариант, когда Тарас у бабушки, муж в командировке, и я сама дома могу позволить себе расслабиться и полежать в горячей ванне, почитать книгу или посмотреть фильм", – поделилась знаменитость.

Также ведущая снялась в фотосете, где забавно позировала в комбинезоне и с двумя косичками.

Людмила Барбир / пресслужба каналу "1+1"

Заметим, в сентябре Барбир вместе с коллегами Русланой Писанкой, Тимуром Мирошниченко, Владимиром Рабчуном, Ириной Ванниковой, Владом Ямой и Егором Гордеевым вышла на подиум 49-го сезона Ukrainian Fashion Week, где они представили социальный проект "Вдягни українське мистецтво". Его миссия – ознакомить широкую общественность с миром современного художественного искусства.

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