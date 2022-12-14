Забавная жена Виктора Павлика похвасталась детскими фото: "Уже тогда должна была быть блогершей"

Жена певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репьяхова – показала поклонникам свои архивные фото.

В фотоблоге Катя опубликовала детские кадры. На одном из снимков Репьяхова пела на сцене. Забавная Катя была одета в яркий сценический костюм, а ее образ дополнили кислотно-зеленые бантики. Как призналась блогерша, она тогда обожала петь.

Екатерина Репьяхова в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Репьяхова показала и другой снимок, где изображена с другими детьми. Как поделилась блогерша, она тогда обожала позировать перед камерой и сама снимала немало видео.

"С самого детства я всегда была камерной и все снимала. Я давно уже должна была быть блогершей-миллионницей", — поделилась Катя.

Екатерина Репьяхова в детстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Репьяхова поделилась семейными фото, сделанными в родном городе Виктора Павлика. Супруги прогулялись по улицам детства певца и пришли к его маме.

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