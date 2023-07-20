Забавный Эктор Хименес-Браво насмешил пользователей видео, как он изучает украинский язык

Некоторые слова на украинском языке все еще остаются загадкой для звездного повара.
Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво продолжает жить и работать в Украине во время полномасштабной войны.
Параллельно звездный повар пытается овладеть украинским языком. С поклонниками в Instagram Хименес-Браво поделился коротким роликом, где показал, как изучает наш язык. Частично повар что-то знает, но ему предстоит изучить еще немало новых слов.
В видео помощник Эктора Хименеса-Браво предлагает ему догадаться, что означает то или иное слово, иногда у повара есть довольно забавные варианты.
Подписчики страницы знаменитости поблагодарили его за то, что он поднял им настроение, а также за то, что прилагает усилия, чтобы выучить наш мелодичный язык:
- Эктор, у вас больше любви к Украине, чем у большинства нашего населения! Вы – мега
- Какой вы милый, успехов в учебе!
- Трогательно до слез, когда люди изучают украинский язык! "Черевички на ногах" – черешни! Это так мило!
- Эктор, спасибо вам, что вы у нас есть и что в такое непростое время подняли настроение. Вы – настоящий украинец
Напомним, неделю назад Эктор Хименес-Браво от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного получил особое отличие. Повара наградили за содействие украинской армии во время войны.
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