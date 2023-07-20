Забавный Эктор Хименес-Браво насмешил пользователей видео, как он изучает украинский язык

Некоторые слова на украинском языке все еще остаются загадкой для звездного повара.

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво продолжает жить и работать в Украине во время полномасштабной войны.

Параллельно звездный повар пытается овладеть украинским языком. С поклонниками в Instagram Хименес-Браво поделился коротким роликом, где показал, как изучает наш язык. Частично повар что-то знает, но ему предстоит изучить еще немало новых слов.

В видео помощник Эктора Хименеса-Браво предлагает ему догадаться, что означает то или иное слово, иногда у повара есть довольно забавные варианты.

Эктор Хименес-Браво показал, как изучает украинский язык

Подписчики страницы знаменитости поблагодарили его за то, что он поднял им настроение, а также за то, что прилагает усилия, чтобы выучить наш мелодичный язык:

Эктор, у вас больше любви к Украине, чем у большинства нашего населения! Вы – мега

Какой вы милый, успехов в учебе!

Трогательно до слез, когда люди изучают украинский язык! "Черевички на ногах" – черешни! Это так мило!

Эктор, спасибо вам, что вы у нас есть и что в такое непростое время подняли настроение. Вы – настоящий украинец

Напомним, неделю назад Эктор Хименес-Браво от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного получил особое отличие. Повара наградили за содействие украинской армии во время войны.

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