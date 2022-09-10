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Заболевшая коронавирусом MamaRika пожаловалась на европейскую медицину

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Заболевшая коронавирусом MamaRika пожаловалась на европейскую медицину

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika вместе с мужем и сыном временно находится за границей.

На днях певица MamaRika пожаловалась фанам на ухудшение самочувствия. Оказалось, что вся семья исполнительницы заболела коронавирусом.

К моменту лечения MamaRika с семьей осталась в Польше, где столкнулась с особенностями местной медицины. Об этом певица рассказала в сторис в Instagram.

"Поймать корону в Европе – это максимально не круто, потому что при всем уважении к европейцам, полякам, которых я очень люблю и благодарна им за все, что они для нас делают, медицина здесь на другом полностью уровне", – поделилась исполнительница.

МамаРика / © instagram.com/mamarika_official
МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika рассказала, что ждать приема к врачу нужно несколько месяцев. Поэтому семье пришлось обратиться к своему врачу в Киеве онлайн. Но и с медикаментами у певицы получилась проблема, ведь для того, чтобы купить лекарства в аптеке в Европе тоже необходимо иметь при себе рецепт.

"Чтобы вы понимали, лекарства, которые мы принимаем, их мне посылала моя сестра из Украины, потому что здесь их купить нереально", — посетовала исполнительница.

МамаРика / © instagram.com/mamarika_official
МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

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