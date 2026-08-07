"Забыковал, скотиняка": Анатолий Анатолич разорвал дружбу с Остапчуком и удивил причиной

Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук

Реклама

Украинский ведущий Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своих отношениях с коллегой Владимиром Остапчуком.

Звезды в свое время тесно дружили, вместе проводили свободное время, ходили на пробежки и встречались вне работы. Однако впоследствии их дружба внезапно завершилась.

Реклама

По словам Анатолича, даже после начала полномасштабной войны они продолжали хорошо общаться и стали еще ближе. Именно поэтому ведущий удивился, когда однажды обнаружил, что Остапчук заблокировал его в Instagram.

Реклама

«Ну просто заблокировал меня. Притом что мы не ссорились с Владимиром лично», — рассказал шоумен в интервью «РБК-Украина».

Владимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Анатолич предполагает, что причиной могли стать взгляды жены Остапчука Екатерины. В то же время, он не стал раскрывать подробности возможных разногласий и подчеркнул, что личного конфликта непосредственно с шоуменом не было.

«Из-за каких-то взглядов его жены. Я не хочу в это вдаваться. Они там переехали, мигрировали в Канаду. Поэтому всем, кто за границей, желаю им счастья. Пусть они строят там свою карьеру. Не думаю, что нужно их тянуть сюда», — объяснил Анатолий.

И все же Анатолий дал понять, что к этой ситуации относится с юмором: «Даже президент на меня подписан, а Остапчук забыковал, скотиняка».

Реклама

Несмотря на прекращение дружбы с Остапчуком, ведущий не остается без близкого круга общения. Среди его друзей немало украинских артистов и шоуменов, в частности Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Алексей Завгородний, Даниэль Салем и alyona alyona.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич высказался о мобилизации и как проходил ВВК.

Новости партнеров