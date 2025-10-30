Заднепровский рассекретил, какую профессию выбрал его 16-летний сын и где он учится

Назар Заднепровский

Украинский актер Назар Заднепровский поделился редкими подробностями о своем 16-летнем сыне Михаиле.

Звезда украинских сериалов признался, что давно мечтает, чтобы парень продолжил их актерскую династию, однако Михаил решил выбрать другой путь. В этом году сын актера закончил один из столичных лицеев и поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Впрочем, не на актерский факультет, а на специальность "управление театральным делом".

"Нет-нет, не на актерский факультет, а на специальность для будущих директоров и администраторов. На актера пока что его не тянет. Если говорить серьезно, сын целенаправленно выбрал другую специальность, но все же в театральной сфере", — рассказал Назар в интервью Oboz.ua.

Назар Заднепровский с семьей

Актер подчеркнул, что теперь в шутку называет Михаила своим будущим продюсером или директором, но все же надеется, что со временем сын заинтересуется актерством: "Кто знает, возможно, обучение в вузе таки поощрит его к театру. Я не теряю надежды, что он получит еще и актерское образование".

К слову, Назар Заднепровский — артист в четвертом поколении, поэтому желание продолжить семейное дело для него имеет особое значение. Также супруги Заднепровские имеют 9-летнюю дочь Юлию, которая увлекается игрой на фортепиано и рисованием.

