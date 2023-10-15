Заднепровский рассказал, как покойный Богдан Ступка доводил его до слез: "Он был жесток"

Народный артист Украины Назар Заднепровский вспомнил свое сотрудничество с выдающимся украинским актером Богданом Ступкой, умершим 22 июля 2012 года от рака костей.

В течение 10 лет Богдан Сильвестрович возглавлял театр имени Ивана Франко. Заднепровский, ранее разнесший предательницу Галину Безрук из-за ее побега в РФ, признался, что работать в театре с легендой было не всегда просто.

Более того, по словам актера, иногда руководитель театра Франко Богдан Ступка доводил его до слез:

"Руководителем он был строгим, сладеньким не был никогда. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Нет-нет! Он был жесток, даже жестОк. Да-да. Справедлив, иногда несправедлив. Меня не раз доводил до слез. Да разве только я? А Хостикоев, а Бенюк? Они годами ничего не играли в театре. Почему, думаете, появилась театральная компания "Бенюк и Хостикоев"? Что уж обо мне говорить? При гениальном таланте там было огромное эго: я, и все", – поделился Заднепровский воспоминаниями о Ступке в интервью oboz.ua

Богдан Ступка / Фото: УНИАН

По словам Заднепровского, Богдана Сильвестровича очень цепляло, если кто-то не признавал его как единственного талантливого актера среди всей труппы:

"Когда все вокруг "какой вы талантливый", то хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже актер хороший", – все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то невзлюбил, доставалось по полной. Однако я считаю, что талантливому человеку нужно все прощать за гениальный талант", – добавил Заднепровский.

Назар Заднепровский

Напомним, ранее Назар Заднепровский прокомментировал побег режиссера-предательницы Оксаны Байрак в Россию.

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