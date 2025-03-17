Заднепровский высказался о тяжелом диагнозе мамы – известной актрисы: "Из комнаты не выходит"

Актер объяснил, как это повлияло на его личную жизнь.

Народный артист Украины Назар Заднепровский рассказал о состоянии здоровья мамы, актрисы Зои Сивач.

Как известно, женщина страдает рассеянным склерозом и нуждается в постоянном наблюдении. Назар утверждает, что родному человеку не лучше, но базовые потребности она может обеспечивать. Впрочем, постоянно находится в одной комнате.

"Было очень плохо, сейчас стабильно тяжело. Слава Богу, что может сама себя обслужить: памперс переодеть, съесть то, что я приготовил. Но из комнаты не выходит", — рассказал актер в интервью kp.ua.

Назар Заднепровский

Заднепровский признается, что почти все свободное от работы время посвящает тяжелобольной маме. В частности, живет с ней и заботится о ней. В результате редко встречается с женой и детьми.

"Сейчас, к сожалению, мы снова мало видимся (с дочерью – прим. ред.), потому что стало больше работы и проблемы со здоровьем мамы. Сейчас живу у нее, а к детям и жене приезжаю в гости, когда есть время", — пояснил Заднепровский.

Напомним, недавно певец Павел Зибров рассказал о своей покойной маме и какое обещание перед ее смертью дал.