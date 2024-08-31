Загадочная Klavdia Petrivna лишилась масок и раскрыла настоящее имя на концерте в Киеве – видео

Загадочная певица Klavdia Petrivna собрала поклонников на дебютный масштабный концерт 30 августа во Дворце спорта в Киеве.

Страстные поклонники артистки посетили событие с надеждами увидеть Klavdia Petrivna без масок и шляп. Как известно, ранее фаны имели два предположения относительно настоящего имени певицы – Соломия Опрышко и Маша Кондратенко. Так, с начала концерта звезда все же выступала в своем таинственном образе и еще больше интриговала зрителей почти до конца.

Впрочем, во время исполнения песни "Я тобі брехала" знаменитость все же раскрыла все карты. И сняла все длинные наряды и осталась в белом костюме и солнцезащитных очках. Несмотря на это, поклонники сразу сделали вывод и подтвердили догадки. За образом Klavdia Petrivna прячется юная Соломия Опрышко – 19-летняя студентка музыкального колледжа.

Klavdia Petrivna впервые полностью показала лицо на своем концерте

Также Klavdia Petrivna пригласила немало известных звезд, с которыми спела вживую в дуэтах. Среди них – Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, группа TVORCHI.

Кстати, недавно Klavdia Petrivna и группа TVORCHI сняли клип, где таинственная певица тоже впервые показалась без маски.

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