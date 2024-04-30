Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые публично заговорила и потроллила Артема Пивоварова

Украинская певица Klavdia Petrivna высказалась о дуэте с Артемом Пивоваровым.

Так, звезды посетили радиостудию "Hit FM", чтобы порадовать поклонников музыкальной новинкой – композицией "Барабан". Для своего выхода они выбрали довольно необычные образы. В частности, анонимная исполнительница продолжила интриговать фанатов и появилась в черном костюме с огромной шляпой с длинной бахромой, полностью закрывавшей ее лицо. Несмотря на тщательную маскировку внешности, Klavdia Petrivna все же рассекретила свой настоящий голос и дала ответы на несколько вопросов. В частности, довольно иронично объяснила, как зародилась идея дуэта с Артемом Пивоваровым.

"Знаете, что я вам скажу, как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги, развивайтесь". Ищите друг друга и найдете", - насмешила анонимная звезда.

Klavdia Petrivna рассекретила свой настоящий голос

Дело в том, что это высказывание принадлежит Артему Пивоварову, с которым певица записала хит. Именно так в свое время артист прокомментировал sold out на трех концертах в Киеве. На такие слова коллеги Пивоваров сначала смутился, а потом рассмеялся в ответ, сказав: "Обожаю".

Поклонники звезд уже оценили такой юмор и начали делать очередные предположения: "Клавдия тролит, как Боженькая", "Это не Кристина Соловий?", "Пивоваров так гордо посмотрел", "Эксперты уже успели голос сравнить с Кондратенко?".

Напомним, недавно певица Алина Гросу и музыкальный блогер Максим Нагорный назвали имя певицы, которая скрывается за образом Klavdia Petrivna и озадачила Сеть.

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