Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые вышла на сцену: кто прячется под маской

Украинская певица Klavdia Petrivna, известная своими хитами "Знайди мене", "Я щаслива", впервые выступила вживую на сцене 19 апреля во время большого сольного концерта Артема Пивоварова.

Интересно, что ее появление было абсолютной неожиданностью, ведь не было никакого анонса. Впрочем, по-прежнему звезда не стала раскрывать свою личность. Поэтому ее лицо и тело покрывала длинная сплошная красная накидка, а на голове виднелась черная плетеная шляпа. Таким образом, настоящий вид певицы так и остался загадкой.

Клавдия Петривна

Клавдия Петровна

К слову, Klavdia Petrivna спела в дуэте с Пивоваровым новую песню, которая выйдет 25 апреля в рамках альбома певца "Твої вірші, мої ноти", в котором Артем создает музыку на стихи известных украинских поэтов. Кроме того, исполнительница анонсировала свой дебютный сольный концерт в Киеве, на котором, возможно, и расставит все точки над і. Так что время все покажет, ведь в анонсе ее концертов говорится, что "наконец-то раскроются все карты".

Клавдия Петровна

Клавдия Петривна

Так, в Сети уже не один месяц идут жаркие дискуссии, кто же стоит за загадочным образом Клавдии Петровны. Некоторые считают, что это 24-летняя Маша Кондратенко, которая вышла в начале этого года за музыкальной наградой от имени загадочной артистки. Другие же опровергают эту догадку и убеждают, что таинственной исполнительницей является Соломия Опрышко. Тем не менее хитмейкер уже успела завоевать пылкую серца украинцев, а ее два альбома пользуются большой популярностью.

Напомним, недавно Артем Пивоваров отыграл сольный концерт, где исполнил ряд опасных трюков и пролетел над залом.

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