Загадочный певец Харфанг впервые снял маску и показал свое лицо: как выглядит артист

Харфанг

Загадочный певец Харфанг впервые снял маску, которая тщательно скрывала его лицо, и показал, как он выглядит.

Исполнитель это сделал символично по случаю выхода своего альбома "Джерело". В пластинку войдут 11 композиций, которые объединяют философскую хип-хоп лирику, честный разговор о чувствах и энергию улицы, что формирует уникальный музыкальный код артиста.

Первым шагом в этой истории стала премьера сингла "Фісташки", созданного в сотрудничестве с Kalush Orchestra. Именно эта работа задала тон всему альбому, ведь в ней сталкиваются две стихии - глубокая лирика Харфанга и узнаваемый вайб группы.

Харфанг и Kalush Orchestra

В клипе "Фісташки" разворачивается история любви, которая исчезает не от измены, а от равнодушия. Она уходит, потому что он перестал замечать. Он остается, потому что не умел беречь. История, знакомая каждому.

Но главная интрига премьеры - не только сюжет. В видео Харфанг впервые открывает часть лица. Маска, которая долгое время была его визитной карточкой, больше не скрывает лицо. Это символ шага вперед - и одновременно вызов слушателю: готов ли он увидеть настоящего артиста.

