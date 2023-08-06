Загорелая Ева Лонгория похвасталась фигурой в купальнике посреди пляжа

Актриса хорошо проводит время в Испании.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продемонстрировала свою прекрасную форму.

48-летняя актриса сейчас отдыхает на побережье в Испании. Солнечными фотографиями с побережья Средиземного моря Ева поделилась в Instagram-stories.

На фотографиях загорелая Лонгория позировала, лежа на пляже, в черном мини-бикини с перфорацией и завязками. На тело звезда нанесла крем для загара, что еще больше подчеркнуло подтянутый рельеф ее тела.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

После солнечных ванных актриса вместе с друзьями весело провела время в одном из местных ресторанов на пляже, где она также могла наслаждаться вкусными блюдами в купальнике.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Ранее эксдружина Владимира Остапчука – Кристина Горняк – также продемонстрировала свои формы на отдыхе.

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