Загорелая Камалия восхитила улыбающимся фото с подросшими дочерьми от Мохаммада Захура

Украинская певица Камалия поделилась новой фотографией с дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой от пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Исполнительница опубликовала фото с девятилетними девочками в своем блоге в Instagram. Загоревшая Камалия счастливо улыбалась рядом Арабеллой и Мирабеллой на фоне вечернего города.

"Девочки, такие девочки", — подписала фотографию певица и добавила хештег #безфильтров.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Семейное фото вызвало восхищение у поклонников Камалии, поэтому в комментариях она получила немало приятных комплиментов от фанатов: "Девочки красавицы и мама красивая", "Какие красивые вы", "Вы невероятны", "Волшебные и неповторимые".

Напомним, на днях Камалия озадачила фото с Мохаммадом Захуром в бассейне после их развода и рассказала о важной для них дате.

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