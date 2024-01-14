Загорелая Ксения Мишина в микро-бикини показала прокачанную фигуру и призналась, как отказалась от сладкого

Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников свежими снимками из своего отдыха в солнечном Таиланде.

За время отпуска артистка уже успела хорошо загореть. На странице в Instagram Мишина запостила несколько фотографий, где предстает в бикини нежно-сиреневого цвета. Пляжный наряд звезды хорошо подчеркнул ее загорелую фигуру и прокачанные рельефы тела.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, Ксения продолжает рассказывать фанам, как ей удалось избавиться от лишнего веса и о своих отношениях с едой. На этот раз Мишина поделилась, как ей удалось ограничить употребление сладкого.

"Я не отказалась, я его отфильтровала. Теперь в моем рационе фрукты, сухофрукты, сублимированные фрукты и редко хелси снеки, которые также состоят преимущественно из сухофруктов. Прием сладкого у меня происходит в первой половине дня в нужном количестве для того, чтобы организм с пользой и полностью использовал полученное топливо", – рассказала Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также артистка поделилась, что в ее жизни не существует читмиллов, поскольку у нее нет в них нужды: "Мое пищевое поведение доведено до идеала, работа моего метаболизма налажена максимально, мои вкусовые рецепторы воспитаны корректно. Нужны ли мне сбои? Нет. Год назад я пришла к этой точке отсчета и пересмотрела многие свои взгляды на жизнь. Главное, что я поняла — самовоспитанием уместно заниматься всю жизнь, постепенно налаживая каждый процесс в организме", — добавила Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, ранее Ксения Мишина соблазнительно потанцевала возле бассейна, хвастаясь безупречной фигурой. Вместе с тем артистка рассекретила, из чего состоит ее рацион питания.

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