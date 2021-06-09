Загорелая Леся Никитюк похвасталась роскошными ногами в купальнике

Знаменитость очаровала фигурой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях с огромным бокалом вина показала, как с родителями праздновала их "рубиновую свадьбу", продолжает радовать фанатов своим внешним видом.

На этот раз обладательница стройных форм похвасталась фигурой в черном сплошном купальнике. На странице в Instagram знаменитость запостила серию фотографий, сделанных во время отдыха. Загорелая Никитюк демонстрирует роскошные длинные ноги.

instagram.com/lesia_nikituk

Под постом Леся написала, что как и большинство девушек, часто слышит в свой адрес много негативных отзывов.

instagram.com/lesia_nikituk

"Жирная, худая, швабра, недоросль, гном .... Вчера по моему опросу в сторис, 86% девушек испытывали на себе осуждение общества. Я тоже постоянно читаю и слышу такое в свой адрес. На мне не просто купальник ... а призыв равенства, поддержка разнообразия и любовь к своему телу", — объяснила Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, не так давно Леся Никитюк в купальнике и прозрачном парео сравнила себя с Кайли Дженнер. Ведущая взбудоражила воображение поклонников.

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