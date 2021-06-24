Загорелая Леся Никитюк в красном купальнике на фоне роз очаровала стильным образом

Загорелая Леся Никитюк в красном купальнике на фоне роз очаровала стильным образом

Ведущая поделилась новым фото.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась длинными ногами в обтягивающем мини-платье, порадовала своих поклонников новыми снимками.

На странице в Instagram звезда разместила фотографию, на которой изображена в обольстительном красном сплошном купальнике. Леся позирует на фоне красных роз с бокалом в руке, демонстрируя стройную талию.

instagram.com/lesia_nikituk

Фото артистка шутливо подписала: "Видели девушки, какая у меня руккола?".

В комментариях пользователи засыпали знаменитость комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

Красота невероятная

Роза среди роз

Такая красивая и цветущая

Напомним, ранее Леся Никитюк объяснила, почему не стала новой "холостячкой". В иронической форме звезда призналась, что это было бы похоже на "Белоснежку и семь гномов 2".

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