Загорелая Леся Никитюк в красном купальнике на фоне роз очаровала стильным образом

Ведущая поделилась новым фото.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась длинными ногами в обтягивающем мини-платье, порадовала своих поклонников новыми снимками.
На странице в Instagram звезда разместила фотографию, на которой изображена в обольстительном красном сплошном купальнике. Леся позирует на фоне красных роз с бокалом в руке, демонстрируя стройную талию.
Фото артистка шутливо подписала: "Видели девушки, какая у меня руккола?".
В комментариях пользователи засыпали знаменитость комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.
- Красота невероятная
- Роза среди роз
- Такая красивая и цветущая
Напомним, ранее Леся Никитюк объяснила, почему не стала новой "холостячкой". В иронической форме звезда призналась, что это было бы похоже на "Белоснежку и семь гномов 2".