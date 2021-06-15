Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Загорелая Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Загорелая Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

instagram.com/kamenskux

Артистка показала роскошную фигуру.

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно засветила складку на талии во время импровизированной фотосессии, порадовала поклонников соблазнительными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, где позирует возле головы золотистой статуи. Исполнительница в коричневом купальнике и легком парео без макияжа эффектно выгнулась, демонстрируя длинные ноги и подтянутую фигуру.

Фотографии знаменитость коротко подписала: "Вибрации Мексики".

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Поклонники не обошли вниманием снимки и фигуру звезды. В комментариях фоловеры засыпали Настю комплиментами, и отметили, что она имеет роскошный вид.

  • Боже, как же повезло Насти иметь такие ножки
  • Выглядишь невероятно
  • Шикарная
  • Настоящая принцесса

Напомним, недавно Настя Каменских всколыхнула Сеть горячим фото. Исполнительница обнародовала снимок, где томно позировала на пляже во время отдыха в Мексике.