Загорелая Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Артистка показала роскошную фигуру.
Популярная певица Настя Каменских, которая недавно засветила складку на талии во время импровизированной фотосессии, порадовала поклонников соблазнительными снимками.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, где позирует возле головы золотистой статуи. Исполнительница в коричневом купальнике и легком парео без макияжа эффектно выгнулась, демонстрируя длинные ноги и подтянутую фигуру.
Фотографии знаменитость коротко подписала: "Вибрации Мексики".
Поклонники не обошли вниманием снимки и фигуру звезды. В комментариях фоловеры засыпали Настю комплиментами, и отметили, что она имеет роскошный вид.
- Боже, как же повезло Насти иметь такие ножки
- Выглядишь невероятно
- Шикарная
- Настоящая принцесса
Напомним, недавно Настя Каменских всколыхнула Сеть горячим фото. Исполнительница обнародовала снимок, где томно позировала на пляже во время отдыха в Мексике.