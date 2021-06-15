Загорелая Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Артистка показала роскошную фигуру.

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно засветила складку на талии во время импровизированной фотосессии, порадовала поклонников соблазнительными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, где позирует возле головы золотистой статуи. Исполнительница в коричневом купальнике и легком парео без макияжа эффектно выгнулась, демонстрируя длинные ноги и подтянутую фигуру.

Фотографии знаменитость коротко подписала: "Вибрации Мексики".

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Поклонники не обошли вниманием снимки и фигуру звезды. В комментариях фоловеры засыпали Настю комплиментами, и отметили, что она имеет роскошный вид.

Боже, как же повезло Насти иметь такие ножки

Выглядишь невероятно

Шикарная

Настоящая принцесса

Напомним, недавно Настя Каменских всколыхнула Сеть горячим фото. Исполнительница обнародовала снимок, где томно позировала на пляже во время отдыха в Мексике.

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