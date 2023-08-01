Загорелая Санта Димопулос на отдыхе посветила безупречной фигурой в купальнике

Украинская певица Санта Димопулос посветила загорелой и стройной фигурой в черно-белом купальнике.

Пикантной фотографией знаменитость порадовала поклонников в Instagram-stories. Ныне Санта наслаждается отдыхом на острове Миконос, Греция, и делится оттуда разнообразным контентом.

Среди прочего, Димопулос показывает кадры, где она изображена в купальнике. На этот раз Санта опубликовала снимок, где появилась в черно-белом бикини. Образ исполнительница дополнила косынкой и солнцезащитными очками. Санта продемонстрировала загоревшую и безупречно стройную фигуру.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, также артистка на отдыхе наслаждается местной едой, в частности морепродуктами. Певица посещает вечеринки и любуется живописными видами.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно экс-жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, блеснула стройной фигурой. Певица поделилась кадрами с отдыха, на которых она изображена в купальнике.

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