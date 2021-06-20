Загорелая жена MONATIK в купальнике посветила длинными ножками на пляже

Ирина показала эффектное фото.
Жена мультиартиста MONATIK Ирина, несмотря на работу, находит время для релакса в теплых краях.
Так, любимая звезды отправилась на пляж и сделала несколько эффектных снимков в купальнике. Одним из них она поделилась в своем фотоблоге. На фотографии загорелая Монатик игриво позировала на камне в черном купальнике и солнцезащитных очках. Избранница исполнителя посветила длинными ножками.
"Жизнь! Какая же ты прекрасна!" — поделилась Ирина.
Со своей стороны, фолловеры порадовали красавицу комплиментами.
- О, Боже, какие ноги!
- Пожар
- Невозможно красиво!
- Вау-вау-вау!
Напомним, ранее жена MONATIK в розовом слипдрессе похвасталась фигурой. Супруги находятся за границей.