Загорелая жена MONATIK в купальнике посветила длинными ножками на пляже

Ирина показала эффектное фото.

Жена мультиартиста MONATIK Ирина, несмотря на работу, находит время для релакса в теплых краях.

Так, любимая звезды отправилась на пляж и сделала несколько эффектных снимков в купальнике. Одним из них она поделилась в своем фотоблоге. На фотографии загорелая Монатик игриво позировала на камне в черном купальнике и солнцезащитных очках. Избранница исполнителя посветила длинными ножками.

instagram.com/irinamonatik

"Жизнь! Какая же ты прекрасна!" — поделилась Ирина.

Со своей стороны, фолловеры порадовали красавицу комплиментами.

О, Боже, какие ноги!

Пожар

Невозможно красиво!

Вау-вау-вау!

Напомним, ранее жена MONATIK в розовом слипдрессе похвасталась фигурой. Супруги находятся за границей.

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