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Загорелая жена MONATIK в купальнике посветила длинными ножками на пляже

Загорелая жена MONATIK в купальнике посветила длинными ножками на пляже

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Загорелая жена MONATIK в купальнике посветила длинными ножками на пляже

instagram.com/irinamonatik

Ирина показала эффектное фото.

Жена мультиартиста MONATIK Ирина, несмотря на работу, находит время для релакса в теплых краях.

Так, любимая звезды отправилась на пляж и сделала несколько эффектных снимков в купальнике. Одним из них она поделилась в своем фотоблоге. На фотографии загорелая Монатик игриво позировала на камне в черном купальнике и солнцезащитных очках. Избранница исполнителя посветила длинными ножками.

© instagram.com/irinamonatik
instagram.com/irinamonatik

"Жизнь! Какая же ты прекрасна!" — поделилась Ирина.

Со своей стороны, фолловеры порадовали красавицу комплиментами.

  • О, Боже, какие ноги!
  • Пожар
  • Невозможно красиво!
  • Вау-вау-вау!

Напомним, ранее жена MONATIK в розовом слипдрессе похвасталась фигурой. Супруги находятся за границей.