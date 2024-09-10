Заключенного на 16 лет Харви Вайнштейна забрали в больницу и экстренно прооперировали

Скандальному продюсеру сделали операцию на сердце.
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который 16 лет проведет за решеткой за изнасилование, срочно госпитализировали в больницу.
Об этом изданию ABC News сообщили представители скандального продюсера. Они рассказали, что Вайнштейна срочно доставили из тюрьмы в больницу. В медучреждении продюсеру экстренно сделали операцию на сердце.
"Господина Вайнштейна экстренно доставили в больницу Бельвью из-за нескольких медицинских проблем. Мы можем подтвердить, что господин Вайнштейн перенес процедуру и операцию на сердце", — говорится в заявлении представителей продюсера.
Больше подробностей они раскрывать не стали. Представители Вайнштейна лишь добавили, что у него есть немало проблем со здоровьем, что нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.
Кстати, продюсера забрали в больницу именно на той неделе, когда он предстал перед судом в Нью-Йорке. Прокуроры должны представить доказательства по делу о новых обвинениях против Вайнштейна.
Отметим, Харви Вайнштейн сейчас находится за решеткой. Продюсер был заключен в тюрьму на 16 лет из-за изнасилования российской актрисы и модели в 2013 году. Вайнштейн также должен был отсидеть еще 23 года за сексуальное насилие. Однако в апреле Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор.
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