Заключенного на 39 лет Харви Вайнштейна еще одна известная актриса обвинила в изнасиловании

Джулия Ормонд заявила, что продюсер домогался к ней в 1995 году.

Британская актриса Джулия Ормонд обвинила скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

В иске, поданном артисткой в Верховный суд Нью-Йорка, Ормонд утверждает, что скандальный продюсер домогался к ней в декабре 1995 года. У них якобы тогда был деловой ужин в ресторане. По словам Ормонд, продюсер отказался решать деловые вопросы в заведении и отвез ее в квартиру.

Артистка заявила, что в апартаментах Вайнштейн разделся и заставил заниматься с ним оральным сексом, пишет Variety.

Джулия Ормонд / Фото: Associated Press

Джулия Ормонд также подала иск в суд против Miramax, принадлежавшей скандальному продюсеру, и против Walt Disney Company, которая в 1993 году выкупила компанию Вайнштейна. Кроме того, перед судом предстанет и голливудское агентство CAA, которое представляло тогда интересы актрисы.

Джулия Ормонд говорит, что когда рассказала об изнасиловании своим тогдашним агентам, они отказали ее придавать инцидент огласке и запугали, что это "испортит карьеру".

Сам Харви Вайнштейн отрицает обвинения и убеждает, что они не подтвердятся в суде.

Харви Вайнштейн / Фото: Associated Press

"Харви Вайнштейн категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него Джулией Ормонд, и он готов решительно защищаться. Это еще один пример жалобы, поданной против господина Вайнштейна после прошедших десятилетий, и он уверен, что доказательства не подтвердят заявления госпожи Ормонд", - сказал адвокат скандального продюсера.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда актриса Эшли Джадд обвинила его в домогательствах. Впоследствии другие артистки тоже рассказали о сексуальном насилии со стороны продюсера, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. После продолжительного расследования в 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В 2023 году продюсер был осужден еще на 16 лет за изнасилование. Вайнштейн уже отсидел три года.

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