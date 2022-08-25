Заключенный на 23 года Харви Вайнштейн может выйти на свободу: апелляционный суд принял иск

Продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальные домогательства, может выйти из тюрьмы под залог.

Скандальный киномагнат Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам заключения за изнасилования. Однако адвокаты продюсера уверяют, что судебное решение было принято с нарушением законодательства США.

Как сообщает издание Page Six, защитники Вайнштейна во второй раз подают иск на апелляцию. В первый раз продюсеру было отказано, ведь судейская коллегия признала действия первого судьи Джима Берка подобающими.

Однако, как сообщил изданию адвокат киномагната Артур Л. Айдала, его клиент будет иметь еще один шанс утверждать, что судья допустил ошибку.

"Речь идет не о том, невиновен ли Вайнштейн или виноват, а о том, получил ли он справедливый суд. Речь идет о том, соблюдал ли судья первой инстанции закон", — отметил адвокат.

Защита утверждает, что судья Берк принял во внимание показания людей, никогда не причастных к преступлениям Вайнштейна, также среди свидетелей была женщина, которая соврала присяжным.

Фото: Associated Press

"Нам сказали, что все документы с обеих сторон должны быть представлены в начале следующего года, а устные аргументы состоятся следующей весной. Мы надеемся, что получим решение в конце весны – начале лета 2023 года", — отметил адвокат продюсера.

Если дело снова будет передано в суд, Вайнштейна смогут выпустить из тюрьмы под залог.

Напомним, в 2019 году издание The New York Times обнародовало подробности расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн более 20 лет принуждал актрис к сексуальным действиям в обмен на роли в кино. Среди жертв скандального продюсера оказались известные голливудские звезды, такие как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хаек и многие другие.

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