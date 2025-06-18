Заключенный на 30 лет R. Kelly шокировал заявлением о попытке убить его в тюрьме

R. Kelly / © Associated Press

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Американский певец Роберт Келли, более известный как R. Kelly, которого посадили на 30 лет, заявил, что его пытаются убить в тюрьме.

В частности, недавно исполнитель попал в больницу с передозировкой, пишет TMZ. После двух дней пребывания в медучреждении R. Kelly обвинил в этом сотрудников тюрьмы. Он утверждает, что ему намеренно дали слишком большую дополнительную дозу лекарств в ночь на 12 июня и заставили выпить. R. Kelly говорит, что тогда проснулся с ощущением слабости, попытался встать, упал и потерял сознание. Певца тогда доставили в больницу.

Адвокат исполнителя уже подал ходатайство в суд. Там также говорится, что работники тюрьмы якобы прекратили давать ему жизненно необходимые лекарства для разжижения крови, а также сейчас отказывают в проведении хирургического вмешательства, которое рекомендовал врач, чтобы устранить тромбы в ногах и легких, представляющие угрозу для его жизни. Адвокаты утверждают, что R. Kelly убьют, если ничего не сделать. Поэтому, юристы требуют освободить певца под временный домашний арест.

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R. Kelly / © Associated Press

Прокуратура оперативно подала ответ на это ходатайство. В заявлении отмечается, что R. Kelly сейчас специально манипулирует. Певец якобы сознательно пытается таким образом уменьшить тюремный срок и выставить себя жертвой. Кстати, до этого R. Kelly уже подавал ходатайство в суд. Он утверждал, что один из заключенных должен был его убить, но вместо этого передумал это делать и все рассказал ему.

R. Kelly посадили на 30 лет - что известно

В январе 2019 Lifetime выпустила документальный сериал, где рассказывалось о преступлениях R. Kelly, в том числе и сексуальных. Певец тогда все отрицал и собирался отстаивать свою честь в суде. Тем не менее, после выхода сериала началось движение #muteRKelly. С певцом начали разрывать сотрудничество, а дочь исполнителя вообще назвала его "монстром".

Наконец, в 2019 году R. Kelly арестовали, а в 2021-м над ним начался судебный процесс. Всего на суде выступили 45 свидетелей. В августе 2022 года музыканта признали виновным в девяти пунктах обвинения, среди которых насилие над детьми, торговля людьми и сексуальная эксплуатация. Исполнителя отправили за решетку на 30 лет.

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Напомним, недавно вокруг американского актера и певца Джареда Лето разгорелся секс-скандал. Девять женщин обвинили звезду Голливуда в домогательствах.