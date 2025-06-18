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- Гламур
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Заключенный на 30 лет R. Kelly шокировал заявлением о попытке убить его в тюрьме
Певец отбывает наказание за решеткой за секс-торговлю людьми и рэкет. Недавно же он попал в больницу с передозировкой и обвинил в этом работников тюрьмы. Прокуратура уже отреагировала на заявление исполнителя.
Американский певец Роберт Келли, более известный как R. Kelly, которого посадили на 30 лет, заявил, что его пытаются убить в тюрьме.
В частности, недавно исполнитель попал в больницу с передозировкой, пишет TMZ. После двух дней пребывания в медучреждении R. Kelly обвинил в этом сотрудников тюрьмы. Он утверждает, что ему намеренно дали слишком большую дополнительную дозу лекарств в ночь на 12 июня и заставили выпить. R. Kelly говорит, что тогда проснулся с ощущением слабости, попытался встать, упал и потерял сознание. Певца тогда доставили в больницу.
Адвокат исполнителя уже подал ходатайство в суд. Там также говорится, что работники тюрьмы якобы прекратили давать ему жизненно необходимые лекарства для разжижения крови, а также сейчас отказывают в проведении хирургического вмешательства, которое рекомендовал врач, чтобы устранить тромбы в ногах и легких, представляющие угрозу для его жизни. Адвокаты утверждают, что R. Kelly убьют, если ничего не сделать. Поэтому, юристы требуют освободить певца под временный домашний арест.
Прокуратура оперативно подала ответ на это ходатайство. В заявлении отмечается, что R. Kelly сейчас специально манипулирует. Певец якобы сознательно пытается таким образом уменьшить тюремный срок и выставить себя жертвой. Кстати, до этого R. Kelly уже подавал ходатайство в суд. Он утверждал, что один из заключенных должен был его убить, но вместо этого передумал это делать и все рассказал ему.
R. Kelly посадили на 30 лет - что известно
В январе 2019 Lifetime выпустила документальный сериал, где рассказывалось о преступлениях R. Kelly, в том числе и сексуальных. Певец тогда все отрицал и собирался отстаивать свою честь в суде. Тем не менее, после выхода сериала началось движение #muteRKelly. С певцом начали разрывать сотрудничество, а дочь исполнителя вообще назвала его "монстром".
Наконец, в 2019 году R. Kelly арестовали, а в 2021-м над ним начался судебный процесс. Всего на суде выступили 45 свидетелей. В августе 2022 года музыканта признали виновным в девяти пунктах обвинения, среди которых насилие над детьми, торговля людьми и сексуальная эксплуатация. Исполнителя отправили за решетку на 30 лет.
Напомним, недавно вокруг американского актера и певца Джареда Лето разгорелся секс-скандал. Девять женщин обвинили звезду Голливуда в домогательствах.