Заключенный рэпер P. Diddy обратился к Трампу с неожиданной просьбой: президент США ответил

P. Diddy и Дональд Трамп

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, на фоне своего тюремного приговора пытался добиться помилования от президента США Дональда Трампа.

Так, музыкальный магнат лично написал письмо Трампу с просьбой пересмотреть его дело и освободить от наказания. Сам президент подтвердил факт обращения, но отнесся к нему с откровенной иронией, сообщает The New York Times. Во время общения с журналистами Трамп, отвечая на вопрос о письме Комбса, саркастически поинтересовался: «О, вы хотели бы его увидеть?».

Впрочем, демонстрировать письмо глава государства не стал и сразу подчеркнул, что не планирует предоставлять помилование рэперу. Впоследствии эту позицию подтвердили и в Белом доме, отметив, что обращение P. Diddy было рассмотрено, однако оснований для положительного решения нет.

P.Diddy / © Associated Press

К слову, 3 октября федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Шона Комбса к 50 месяцам заключения — это более четырех лет за решеткой. В мае присяжные признали его виновным в двух эпизодах перевозки людей между штатами США с целью участия в организованных сексуальных вечеринках с наркотиками. В то же время суд оправдал рэпера по значительно более тяжелым статьям — рэкетом и торговлей людьми, за которые ему грозило пожизненное заключение.

Интересно, что сам Дональд Трамп ранее признавался, что его отношения с P.Diddy окончательно испортились еще после президентской кампании 2016 года, когда рэпер публично выступил с критикой в его адрес.

